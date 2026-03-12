Fanno esplodere il bancomat ma il colpo fallisce | ladri in fuga senza un euro

Durante la notte a San Donato Milanese, una banda di ladri ha tentato di svaligiare uno sportello bancomat utilizzando esplosivo. Dopo aver fatto esplodere il dispositivo, sono fuggiti lasciando il bancomat danneggiato, ma senza ottenere alcun denaro. La polizia indaga sull'accaduto mentre i malviventi sono riusciti a scappare prima di essere fermati.

Sull'episodio indagano i carabinieri. Il tentativo di furto a San Donato Milanese nella notte tra mercoledì e giovedì Un'esplosione nella notte e poi la fuga. A mani vuote. A San Donato Milanese (Milano), una banda di ladri ha assaltato uno sportello bancomat, utilizzando dell'esplosivo per forzare il dispositivo e mettere le mani sui contanti all'interno. Nel mirino dei malviventi è finita la filiale Bpm di via Adige. Secondo quanto ricostruito da Milanotoday, il colpo non è andato a segno perché i ladri sono fuggiti senza il bottino. Inevitabili invece i danni che al momento sono in corso di quantificazione, ma non si sono registrati feriti. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

