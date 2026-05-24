Sanità Abruzzo | buco di 122 milioni il disavanzo non accenna a calare
Il disavanzo della sanità in Abruzzo ha raggiunto i 122 milioni di euro, senza mostrare segni di riduzione. La maggior parte delle Case della Comunità rimane ancora inattiva, limitando i servizi sanitari disponibili nella regione. Restano aperte anche domande su come questo deficit influenzerà le tasse dei cittadini e sui motivi del ritardo nell’attivazione delle strutture sanitarie previste.
? Domande chiave Come influirà il nuovo disavanzo sulle tasse dei cittadini abruzzesi?. Perché le Case della Comunità sono quasi tutte ancora inattive?. Chi pagherà i 100 milioni necessari per coprire il debito?. Come influirà la fuga dei pazienti verso altre regioni sui servizi?.? In Breve Disavanzo al terzo trimestre 2025 di 122,455 milioni dopo i 102 milioni del 2024.. Leva fiscale regionale aumentata di 42,5 milioni per coprire il debito precedente.. Solo 2 Case della Comunità attive su 40 programmate dal CIS.. Mobilità sanitaria negativa per circa 90 milioni di euro annui verso altre regioni.. Il verbale del Tavolo ministeriale di dicembre certifica un disavanzo tendenziale di 122,455 milioni di euro per la sanità dell’Abruzzo al terzo trimestre del 2025. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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