Sanità Abruzzo | D’Alfonso ironizza su Marsiliese e il buco di 103 mln

Il dibattito sulla sanità in Abruzzo si concentra sul buco di 103 milioni di euro scoperto nel bilancio della regione. Il presidente regionale ha commentato con ironia la situazione, riferendosi anche alla richiesta di deroga presentata dal commissario straordinario, che è stata respinta dal Governo. La questione riguarda direttamente i servizi ospedalieri locali, con preoccupazioni sulla possibilità di garantire le prestazioni ai cittadini. La vicenda si inserisce in un quadro più ampio di difficoltà finanziarie e gestione sanitaria.

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? Punti chiave Come influirà il buco di 103 milioni sui servizi ospedalieri locali?. Perché il Governo ha negato la deroga richiesta a Marsiliese?. Chi pagherà i costi del commissariamento della sanità regionale?. Quali servizi essenziali rischiano il taglio per coprire il disavanzo?.? In Breve Disavanzo sanitario 2024 supera i 103 milioni di euro tra debiti e tagli.. Governo Meloni varato legge Salva-Abruzzo il 28 dicembre 2025 per il rientro.. Verbale Tavolo Tecnico MEF dell'11 novembre 2025 boccia gestione sanitaria regionale.. Bonus di 6 milioni di euro concesso dal Governo dopo richiesta Marsiliese.. D’Alfonso attacca la gestione sanitaria di Marsiliese suggerendo che per ottenere fondi per l’Abruzzo servirebbe rivolgersi al Patriarca di Costantinopoli o al capo dell’OMS. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sanità Abruzzo: D’Alfonso ironizza su Marsiliese e il buco di 103 mln ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Sanità toscana, Apa e Tanti: “Il buco da 80 milioni non ricada su Arezzo”Il possibile piano di rientro dal debito di 80 milioni di euro della sanità toscana riaccende il dibattito sull’organizzazione del sistema sanitario... Apa (FI): “Gli 80 milioni di buco della sanità toscana non ricadano su Arezzo”Arezzo, 13 marzo 2026 – “La prossima settimana il consiglio regionale si riunirà per pianificare le azioni necessarie a ripianare il debito di 80... Sanità, D'Alfonso: Interpelliamo il Patriarca di CostantinopoliPESCARA - E’ un minestrone di salsa mista la politica del Governatore marsiliese sulla sanità abruzzese, in cui mancano gli ingredienti principali: il buon senso e il rispetto dell’intelligenza abruzz ... ekuonews.it Abruzzo. D’Alfonso confermato Commissario ad acta per la sanitàLo ha stabilito il Cdm, al quale ha partecipato lo stesso presidente della regione. Il governo ha motivato la decisione per consentire la prosecuzione del vigente Piano di rientro dai disavanzi del ... quotidianosanita.it