Sanità disavanzo da 203 milioni di euro | La Giunta Cirio copre il buco con l' extragettito dell' Irpef denuncia Ravinale Avs

Questa settimana la Regione Piemonte ha annunciato di aver coperto un disavanzo di 203 milioni di euro nel settore sanitario utilizzando l'extragettito dell'Irpef. La denuncia viene dall'ex presidente dell'Associazione dei Comuni e attuale consigliere regionale, che critica la decisione della Giunta Cirio di finanziare il buco con risorse aggiuntive provenienti dalle entrate fiscali. La misura è stata comunicata attraverso un provvedimento ufficiale della Regione.

Questa settimana è iniziata con un provvedimento importante, riguardante la Sanità, preso dalla Regione Piemonte. La Giunta del presidente Alberto Cirio ha “integrato con 203 milioni di euro le risorse del Fondo sanitario nazionale, approvando un disegno di legge (ddl) che a breve sarà portato in Consiglio regionale del Piemonte”. Il 2026 è iniziato con un grande punto interrogativo sui conti, chiamando in causa l'assessore al Bilancio, Andrea Tronzano, che è riuscito a chiudere la partita su esercizio provvisorio e correlati, a fine gennaio. Quel che ha allarmato le opposizioni ha riguardato le voci a bilancio dell'assessore alla Sanità, Federico Riboldi. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Ausl, disavanzo di oltre 77 milioni di euro a novembre. La Uil Emilia-Romagna sede di Parma rilancia il confronto sul futuro della sanità pubblicaLa situazione economico-finanziaria evidenzia un disavanzo di oltre 77 milioni di euro a novembre 2025.

