Arriva il ' Camper della Salute' | giornata di visite gratuite per la prevenzione di diabete melanoma e tumori

Venerdì 3 aprile in piazza Vittorio Emanuele II a Pisa si svolgerà il 'Camper della Salute', un'iniziativa di visite gratuite dedicate alla prevenzione di diabete, melanoma e tumori. L'evento è organizzato dal Lions Club Pisa Host e dal Lions Pisa Certosa, in collaborazione con il Comune di Pisa, la Misericordia di Pisa e l'Associazione Contro.

Il presidio è previsto il 3 aprile in Piazza Vittorio Emanuele II a Pisa, dalle ore 9 alle ore 17.30 A Pisa in piazza Vittorio Emanuele II arriva il prossimo venerdì 3 aprile il 'Camper della Salute'. L'iniziativa di prevenzione della salute è organizzata dal Lions Club Pisa Host e dal Lions Pisa Certosa, con la collaborazione di Comune di Pisa, Misericordia di Pisa, ACM (Associazione Contro Melanoma) e Fondazione ISPRO Toscana. Una giornata intera, dalle ore 9 alle ore 17.30, in cui i cittadini potranno effettuare gratuitamente test per individuare il rischio di sviluppare il diabete tipo 2, ricevendo informazioni su alimentazione da seguire, controlli medici da effettuare e stili di vita appropriati per prevenirla. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Arriva il 'Camper della Salute': giornata di visite gratuite per la prevenzione di diabete, melanoma e tumori Articoli correlati Leggi anche: Prevenzione oncologica e tumori della tiroide, visite gratuite a Livorno con la fondazione Ant Prevenzione del melanoma, visite gratuite per i genovesi in difficoltà economicaUn programma triennale con 900 visite gratuite, circa 300 all’anno, dedicato alla prevenzione dermatologica gratuita per le persone in difficoltà...