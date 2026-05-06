Con la Mondello Cup anche la Wings for Life Run sport e inclusione protagonisti | ci sarà anche Mauro Glorioso

Quest'anno la decima edizione della Mondello Cup torna con il triathlon sprint, coinvolgendo atleti e appassionati. La manifestazione si arricchisce della presenza della Wings for Life World Run, una corsa globale volta a finanziare la ricerca sulle lesioni del midollo spinale. Tra gli organizzatori e partecipanti sarà presente anche Mauro Glorioso, che prenderà parte all'evento. La giornata si svolgerà in un contesto di sport e inclusione.

Torna il triathlon sprint con la decima edizione della Mondello Cup. E quest'anno la manifestazione sportiva si arricchisce anche della presenza della Wings for Life World Run, la corsa mondiale che sostiene la ricerca sulle lesioni del midollo spinale. A quest'ultima gara parteciperà anche Mauro.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Una corsa per la ricerca: al Kilometro Rosso torna la Wings for Life World Run Golf, inclusione e arte: nel weekend la terza edizione della Dalí Cup aperta anche ai paralimpiciDopo il successo degli ultimi due anni torna a Modena il torneo di golf della Dalí Cup, alla sua terza edizione. Panoramica sull’argomento La Canottieri Mondello scalda i motori per la prima Tappa del Trofeo Filippi 2026A Mondello la prima tappa del Trofeo Internazionale Filippi di Beach Sprint 2026. La manifestazione di canottaggio costiero partirà venerdì 27 marzo e si concluderà domenica 29 marzo nello splendido ... rainews.it Canottaggio - A Mondello venerdì si apre la stagione internazionale del Beach Sprint con il Trofeo FilippiScatta venerdì prossimo la stagione internazionale del beach sprint, disciplina remiera pronta a fare il suo esordio olimpico a Los Angeles 2028, La spiaggia di Mondello ospita la prima delle quattro ... sportmediaset.mediaset.it