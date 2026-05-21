Prevenzione | visite gratuite e passeggiata per la salute del fegato

Da pisatoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 24, a partire dalle 9.30, presso l'auditorium dell'Opera primaziale in piazza Arcivescovado, si svolgerà un evento dedicato alla salute del fegato. Gli specialisti dell'Unità operativa di Epatologia dell'Aoup offriranno consulti medico-nutrizionali senza costi e effettueranno la misurazione della massa grassa corporea. L'iniziativa prevede anche una passeggiata per sensibilizzare sull'importanza della prevenzione delle malattie epatiche. La partecipazione è aperta a chi desidera sottoporsi a controlli gratuiti.

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Domenica 24, a partire dalle 9.30, nell'auditorium dell'Opera primaziale (piazza Arcivescovado), gli specialisti dell'Unità operativa Epatologia dell'Aoup offriranno gratuitamente consulti medico-nutrizionali e la misurazione della massa grassa corporea.Contestualmente si terrà una tavola rotonda. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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