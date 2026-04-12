Una donna ammanettata è riuscita a sfuggire dalla volante della polizia a Muskegon Heights, negli Stati Uniti, uscendo dal finestrino del veicolo mentre era sotto custodia. L'incidente è stato ripreso in un video che sta circolando online, senza che sia chiaro come sia stato possibile il suo tentativo di fuga. La scena ha suscitato sorpresa tra gli spettatori, considerando la situazione di restrizione della donna.

Sembra una scena da film comico, ma è accaduto davvero. A Muskegon Heights, negli Stati Uniti, una donna ammanettata è riuscita a compiere una fuga tanto incredibile quanto reale, uscendo dal finestrino di una volante della polizia mentre era in custodia. Il video, ripreso da un passante, ha fatto il giro del web in poche ore, lasciando tutti con la stessa domanda: com’è stato possibile? Tra incredulità e polemiche, l’episodio ha acceso un dibattito su sicurezza, errori umani e limiti delle procedure. Ma dietro la viralità del momento c’è una vicenda concreta, fatta di indagini, reati e conseguenze reali. Tutto ha inizio a Muskegon Heights, nello stato del Michigan, quando gli agenti individuano un’auto sospetta parcheggiata vicino a un edificio abbandonato.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Ammanettata fugge dal finestrino della volante della polizia: il video che nessuno riesce a spiegare

Come ha fatto a scappare così? Ammanettata, sguscia dal finestrino della volante e diventa virale (VIDEO)Una mossa quasi felina, ripresa da un passante e diffusa online e in poche ore il video diventa virale in tutto il mondo.

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