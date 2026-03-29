Selvaggia Lucarelli ha comunicato il rinvio del matrimonio con Lorenzo Biagiarelli. La decisione è stata annunciata senza menzionare crisi di coppia, spiegando che lo slittamento deriva da alcune circostanze che hanno influenzato la data prevista. L’annuncio è arrivato in modo inaspettato, lasciando i fan senza dettagli sui motivi specifici del posticipo.

Selvaggia Lucarelli annuncia il rinvio del matrimonio con Lorenzo Biagiarelli. Nessuna crisi nella coppia, ma le nozze slittano per “una serie di circostanze”. Tutti i dettagli. Quando Selvaggia Lucarelli parla, l’Italia si ferma ad ascoltare. E stavolta la notizia ha sorpreso davvero tutti: il matrimonio con Lorenzo Biagiarelli è stato ufficialmente rinviato. Niente fiori d’arancio, almeno per il momento. Ma cosa è successo davvero? L’annuncio del rinvio: le parole di Selvaggia Lucarelli. La giornalista e opinionista ha comunicato personalmente la decisione, con la trasparenza e la schiettezza che la contraddistinguono. Le nozze con Lorenzo Biagiarelli, chef e volto televisivo, non si terranno come inizialmente previsto. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

© Gossipnews.tv - Selvaggia Lucarelli, salta il matrimonio: l’annuncio a sopresa che nessuno si aspettava

Articoli correlati

Selvaggia Lucarelli al GFVip: Il retroscena che nessuno si aspettavaScoppia il caso Selvaggia Lucarelli al Grande Fratello Vip: Pier Silvio la vuole in studio.

Leggi anche: Selvaggia Lucarelli si sposa! Il luogo è da favola e nessuno se lo aspettava

Tutti gli aggiornamenti su Selvaggia Lucarelli

Temi più discussi: Su Canzone estiva Annalisa replica a Selvaggia Lucarelli che dice che è in trappola e all'accusa di blasfemia; Selvaggia Lucarelli conduttrice di Too hot to handle 2: l'annuncio di Netflix e il trailer; Grande Fratello Vip, pagelle seconda puntata: Lucarelli annoiata quanto noi (5), concorrenti usurati (1); Ilary Blasi non ringrazia Signorini: al Grande Fratello Vip salta il rito del passaggio di testimone.

Selvaggia Lucarelli via da Ballando con le Selle? C'è il nome della presunta sostitutaSecondo i rumors la storica giurata dello show di Milly Carlucci andrà via e sarà sostituita da una veterana della tv ... today.it

Sonia Bruganelli gela (di nuovo) Selvaggia Lucarelli opinionista al Gf Vip: Non è come BallandoL'opinionista smonta la collega e mette i puntini sulle i. E intanto sul programma pende l'ombra della chiusura anticipata per gli ascolti deludenti ... today.it

Selvaggia Lucarelli non sposerà Lorenzo Biagiarelli quest’anno. Perché hanno preso questa decisione https://fanpa.ge/6P4tS - facebook.com facebook

Referendum, Selvaggia Lucarelli su Meloni: "Ha perso perché si è sopravvalutata, come le capita spesso" la7.it/piazzapulita/v… #Piazzapulita x.com