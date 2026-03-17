Calvizzano lite finisce nel sangue | 26enne ferito con un coltello

Nella serata di ieri a Calvizzano, un uomo di 26 anni è stato ferito con un coltello all’interno di un centro che ospita immigrati chiamato “Villa Jonia” in viale della Resistenza. La lite tra le persone presenti è degenerata, portando al ferimento del giovane. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione.

Sangue nella serata di ieri a Calvizzano. Un uomo è stato accoltellato all'interno di un centro che ospita immigrati, "Villa Jonia", in viale della Resistenza. È accaduto intorno alle 20, quando i carabinieri sono intervenuti su segnalazione del 118 per una lite tra cittadini extracomunitari. La vittima è stata trasferita al pronto soccorso dell’ospedale San Giuliano di Giugliano in Campania dov'è ricoverato. Le condizioni del 26enne non sono giudicate gravi. Indagini in corso per rintracciare l'aggressore. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Calvizzano, lite finisce nel sangue: 26enne ferito con un coltello Articoli correlati Lite tra coinquilini degenera nel sangue, uomo ferito alla mano con un coltelloCOLLEMETO – Una violenta discussione tra le mura domestiche è sfociata nel sangue alle prime ore di oggi, giovedì 22 gennaio. Lite fuori dal ristorante finisce nel sangue: titolare ferito, caccia all’aggressoreTeramo - Uomo residente a Bellante muore dopo il ricovero a Sant’Omero, l’azienda sanitaria attiva il. Una raccolta di contenuti su Calvizzano lite finisce nel sangue... Discussioni sull' argomento Calvizzano, lite finisce nel sangue: 26enne ferito con un coltello; Lite a coltellate nel centro d'accoglienza finisce al pronto soccorso. Lite a coltellate nel centro d'accoglienza finisce al pronto soccorsoMomenti di tensione in una struttura che ospita cittadini stranieri a Calvizzano, in provincia di Napoli. Un uomo di 26 anni, di nazionalità egiziana, è stato ferito con un coltellino al termine di ... ilfattovesuviano.it Aggressione nel Cas di Calvizzano, egiziano ferito con un coltelloMomenti di tensione questa sera a Calvizzano, dove i carabinieri sono intervenuti all’interno del centro di accoglienza straordinaria Villa Jonia dopo una ... cronachedellacampania.it #calvizzano, #lite tra due cittadini: 26enne accoltellato, è in ospedale x.com “Vorrei segnalare dei semafori tra Villaricca e Calvizzano installati da ormai più di 4 mesi ma mai accesi. La sera si contano almeno 10-15 incidenti al mese in questo incrocio dove anche un amico di famiglia ha perso la vita!” Abbiamo segnalato e chiesto infor - facebook.com facebook