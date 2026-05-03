Simone Vagnozzi, uno dei due allenatori di Jannik Sinner, ha commentato le prossime tappe in calendario, Roma e Parigi, sottolineando che si decideranno giorno per giorno. Ha anche spiegato che la pressione aumenta rispetto ad altri tornei, in particolare a causa del favorito Alcaraz. Vagnozzi si sta concentrando sul perfezionamento tecnico e tattico del tennista, con l’obiettivo di migliorare ulteriormente il suo gioco.

Simone Vagnozzi, uno dei due allenatori di Jannik Sinner insieme all’australiano Darren Cahill, continua il lavoro di rifinitura sul gioco dell’azzurro, con l’obiettivo di limarne ulteriormente gli aspetti tecnici e tattici che da sempre rappresentano il suo marchio distintivo. Alla vigilia della finale del Masters1000 di Madrid contro Alexander Zverev, il coach marchigiano è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, offrendo uno sguardo sia sull’attualità sia sul percorso di crescita del numero uno italiano. Non è mancato un passaggio su Carlos Alcaraz, grande assente della stagione sulla terra rossa e riferimento inevitabile del circuito: “ Carlos era il favorito principale in questo momento sulla terra – ha esordito – e lo dicono le sue due vittorie al Roland Garros, così come il successo a Roma lo scorso anno.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Vagnozzi chiarisce su Sinner: “Roma e Parigi? Giorno per giorno. C’è più pressione perché Alcaraz era il favorito”

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