Nell’ultima giornata di Serie A, il Milan perde 2-1 contro il Cagliari a San Siro e non si qualifica in Champions League. La Roma conquista il quarto posto e la qualificazione, mentre il Como ottiene il terzo posto e la partecipazione alla massima competizione europea. La Cremonese retrocede in Serie B. La partita del Milan si conclude con la sconfitta che compromette la stagione, mentre le altre squadre ottengono i loro obiettivi di classifica.

Succede di tutto nell’ultima giornata di Serie A. Il Milan butta via una stagione negli ultimi 90 minuti: perde 1 a 2 a San Siro contro il Cagliari e non si qualifica in Champions League. Vince invece la Roma – 2 a 0 a Verona – che blinda il terzo posto. Clamorosamente, in Champions come quarta ci va il Como di Fabregas. Ininfluente a questo punto il risultato della Juve nel derby di Torino, iniziato in ritardo per gli scontri. La Cremonese, sconfitta dal Como, retrocede in Serie B. Si salva invece il Lecce, che ha battuto 1 a 0 il Genoa. Articolo in aggiornamento L'articolo Serie A, folle ultima giornata: Roma e Como in Champions, il Milan butta via una stagione in 90 minuti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Serie A, folle ultima giornata: Roma e Como in Champions, il Milan butta via una stagione in 90 minuti. Cremonese in B

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