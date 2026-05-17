Napoli Juventus Milan Roma o Como | chi va in Champions League?

La corsa alla qualificazione alla prossima edizione della Champions League si sta definendo negli ultimi turni di campionato. Cinque squadre si contendono ancora i tre posti disponibili, dopo l’eliminazione di una squadra già qualificata, l’Inter. Le squadre in corsa sono Napoli, Juventus, Milan, Roma e Como, tutte impegnate a ottenere i risultati necessari per assicurarsi un posto nella competizione europea più importante. La classifica e le partite residue decideranno chi tra queste riuscirà a qualificarsi.

La lotta per la qualificazione alla prossima Uefa Champions League è entrata nel vivo e si deciderà negli ultimi minuti di campionato, con cinque squadre ancora in corsa per tre posti disponibili, oltre alla già qualificata Inter. Nella penultima giornata, le squadre coinvolte sono in campo in contemporanea dalle 12: Pisa-Napoli, Juventus-Fiorentina, Genoa-Milan, Roma-Lazio e Como-Parma. Gli scenari. Al termine dei primi tempi, la situazione è già parzialmente definita ma ancora apertissima per diversi club. Il Napoli conduce 2-0 contro il Pisa e, grazie a questo risultato, ha già conquistato matematicamente la qualificazione alla prossima Champions League. 🔗 Leggi su Open.online

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NAPOLI JUVENTUS MILAN ROMA COMO CHI ANDRA' IN CHAMPIONS !

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