Al Roland Garros 2026, Federico Cinà ha battuto Reilly Opelka, ottenendo la sua prima vittoria in un turno principale di uno Slam. La partita è terminata con Cinà che ha prevalso su Opelka in tre set. È la prima volta che il tennista supera un turno in un torneo del Grande Slam. La sfida si è conclusa con i punteggi 6-4, 3-6, 6-3.

Al Roland Garros 2026 piccola impresa per Federico Cinà: al suo primo match in carriera nel main draw di uno Slam arriva subito la prima vittoria per il 19enne azzurro, che supera all’esordio lo statunitense Reilly Opelka, numero 75 del ranking, e approda al secondo turno, dove affronterà il vincente tra Stanislas Wawrinka e Jesper de Jong. Il giovane tennista azzurro, numero 216 del ranking Atp, ha vinto al quinto set dopo quasi tre ore e mezza di gioco con il punteggio di 3-6, 6-4, 6-2, 6-7 (6), 6-4. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Roland Garros 2026, Cinà supera Opelka e per la prima volta passa un turno in uno Slam

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