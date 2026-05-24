LIVE Cinà-Opelka 3-6 Roland Garros 2026 in DIRETTA | primo set deciso da un break

Notizia in breve

Al Roland Garros 2026, Opelka ha vinto il primo set contro Cinà con un break, con il punteggio di 6-3. La partita è in corso e il secondo set è in attesa di svolgimento. Nel frattempo, si gioca anche il match tra Sonego e Herbert, previsto per le 11:00, con l’ultimo punto segnato da un rovescio di controbalzo del tennista italiano.