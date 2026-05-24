LIVE Cinà-Opelka 3-6 Roland Garros 2026 in DIRETTA | primo set deciso da un break

Da oasport.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Al Roland Garros 2026, Opelka ha vinto il primo set contro Cinà con un break, con il punteggio di 6-3. La partita è in corso e il secondo set è in attesa di svolgimento. Nel frattempo, si gioca anche il match tra Sonego e Herbert, previsto per le 11:00, con l’ultimo punto segnato da un rovescio di controbalzo del tennista italiano.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-HERBERT (4° MATCH DALLE 11.00) 30-0 Gran rovescio di controbalzo in uscita dal servizio del palermitano. 15-0 Servizio e dritto Cinà. Cinà-Opelka 3-6! Primo parziale deciso da un break, nel 6° gioco. C’è bisogno di tempo per abituarsi al gioco dell’americano. 40-15 Prima vincente. 30-15 Non riesce a tenere in campo il chop difensivo Cinà. 15-15 Affossa il comodo dritto Opelka. 15-0 Seconda slice e dritto lungoriga. Per Opelka sono entrambe prime di servizio. Seconda Clamorosa svista del Giudice di linea. Serve di nuovo la prima l’USA. Seconda ‘Prova a bloccare la risposta’, suggerisce Umberto Rianna dalla tribunetta del campo 6. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Cinà vs Opelka ROLAND GARROS 2026 Atp Grande Slam

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