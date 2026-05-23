Roland Garros al via | quattro italiani in campo domenica Tocca subito a Djokovic | Il programma | orari e diretta streaming

Da ilfattoquotidiano.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Domenica 24 maggio inizia il Roland Garros 2026 con quattro italiani in campo. La prima partita è quella di Novak Djokovic, che si affronta con l’avversario designato. Gli orari delle gare e la diretta streaming sono disponibili per seguire gli incontri. Tra i giocatori italiani, si attende l’esordio di Jannik Sinner, alla ricerca del suo primo titolo del grande slam.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Tutto è pronto: domenica 24 maggio si alza il sipario sull’edizione 2026 del Roland Garros. Tutti gli occhi sono puntati su Jannik Sinner, a caccia dell’ultimo Slam che manca nella sua bacheca. Il numero 1 al mondo però farà il suo debutto sulla terra rossa di Parigi solamente martedì. Intanto la prima giornata di match offre già un menù ricco: quattro italiani in campo e in serata il primo turno di Novak Djokovic. Il fuoriclasse serbo ha appena festeggiato i 39 anni (22 maggio) e come sempre negli ultimi Slam le sue condizioni fisiche sono un’incognita: a Roma, dopo un lungo periodo di stop, ha perso subito contro Dino Prižmi?. Ora affronta il francese Giovanni Mpetshi Perricard, non esattamente un avversario agevole per rompere il ghiaccio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

roland garros al via quattro italiani in campo domenica tocca subito a djokovic il programma orari e diretta streaming
© Ilfattoquotidiano.it - Roland Garros al via: quattro italiani in campo domenica. Tocca subito a Djokovic | Il programma: orari e diretta streaming
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Serie A Now - Finale di campionato più che mai aperto

Video Serie A Now - Finale di campionato più che mai aperto

Sullo stesso argomento

Calendario Roland Garros 2026: programma dal 1° turno alla finale, orari, tv, streamingNonostante debbano ancora scattare le qualificazioni, è già tempo di pensare ai tabelloni principali: da domenica 24 maggio a domenica 7 giugno si...

Leggi anche: Djokovic chiarisce il suo ritorno in campo prima di Roland Garros.

roland garros roland garros al viaRoland Garros al via: Sinner punta l’unico Slam che manca all’appelloSenza Alcaraz, fermato da un infortunio, l’altoatesino parte da favorito ed è pronto a inseguire l’ennesimo record: ‘Tutti cercano di sconfiggerti, è normale. Io sono pronto. Il programma degli azzur ... rainews.it

roland garros roland garros al viaRoland Garros, caldo record a Parigi: le gare di Sinner a rischio, cosa dice il regolamento del Grande SlamA Parigi massime oltre i 30°. Il torneo francese quando si parla di temperature segue regole differenti da quelle previste dall'Atp ... affaritaliani.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web