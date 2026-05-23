Roland Garros al via | quattro italiani in campo domenica Tocca subito a Djokovic | Il programma | orari e diretta streaming

Domenica 24 maggio inizia il Roland Garros 2026 con quattro italiani in campo. La prima partita è quella di Novak Djokovic, che si affronta con l’avversario designato. Gli orari delle gare e la diretta streaming sono disponibili per seguire gli incontri. Tra i giocatori italiani, si attende l’esordio di Jannik Sinner, alla ricerca del suo primo titolo del grande slam.

Tutto è pronto: domenica 24 maggio si alza il sipario sull’edizione 2026 del Roland Garros. Tutti gli occhi sono puntati su Jannik Sinner, a caccia dell’ultimo Slam che manca nella sua bacheca. Il numero 1 al mondo però farà il suo debutto sulla terra rossa di Parigi solamente martedì. Intanto la prima giornata di match offre già un menù ricco: quattro italiani in campo e in serata il primo turno di Novak Djokovic. Il fuoriclasse serbo ha appena festeggiato i 39 anni (22 maggio) e come sempre negli ultimi Slam le sue condizioni fisiche sono un’incognita: a Roma, dopo un lungo periodo di stop, ha perso subito contro Dino Prižmi?. Ora affronta il francese Giovanni Mpetshi Perricard, non esattamente un avversario agevole per rompere il ghiaccio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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