Rogo in un’officina meccanica | robot e macchinari in fiamme giovane operaio intossicato
Nel primo pomeriggio di sabato 23 maggio, un incendio ha coinvolto un’officina meccanica in località Comero a Casto. Le fiamme hanno avvolto robot e macchinari presenti nel locale. Un giovane operaio è stato intossicato durante le operazioni di spegnimento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e soccorso l’operaio. Non ci sono altre persone coinvolte.
Nel primo pomeriggio di sabato 23 maggio un incendio è divampato all’interno di un’officina meccanica in località Comero a Casto. Le fiamme hanno coinvolto un’isola di lavoro composta da un robot industriale e da una lucidatrice, facendo scattare l’intervento dei soccorsi.L’allarme è stato. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
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