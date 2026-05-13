Bisceglie rogo al supermercato | giovane ferma le fiamme con l’estintore

Un incendio si è sviluppato nel piazzale di un supermercato a Bisceglie, provocando fumo e fiamme che si sono diffuse tra i cumuli di cartone. Un giovane presente sul posto ha utilizzato un estintore per fermare le fiamme prima dell’arrivo dei vigili del fuoco. Le cause dell’incendio non sono ancora chiare e si stanno svolgendo le indagini per stabilire chi abbia causato le fiamme e come siano scoppiate.

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? Punti chiave Come sono scoppiate le fiamme tra i cumuli di cartone?. Chi ha causato l'incendio nel piazzale del supermercato?. Perché i materiali di scarto erano accumulati proprio all'ingresso?. Quali rischi comporta la gestione di quegli imballaggi in via della Libertà?.? In Breve Incendio scoppiato alle ore 19:30 del 12 maggio in via della Libertà.. Fiamme hanno coinvolto cumuli di cartone accumulati davanti all'ingresso del supermercato.. Autorità indagano sulle cause del rogo tra i materiali di scarto nel piazzale.. L'episodio evidenzia rischi di stoccaggio imballaggi nelle zone commerciali di Bisceglie.. Un giovane ha domato un incendio scoppiato nella serata di ieri, 12 maggio, nel piazzale di un supermercato in via della Libertà a Bisceglie intorno alle ore 19.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bisceglie, rogo al supermercato: giovane ferma le fiamme con l’estintore ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Rogo alla Caritas di Bisceglie: fiamme notturne e sospetto doloUn rogo notturno ha colpito la sede della Caritas di Bisceglie, nel nord Barese, danneggiando l’area esterna gestita dai volontari. Principio d'incendio, l'autista con l'estintore evita il propagarsi delle fiamme: nessun feritoUn principio d'incendio ha interessato venerdì pomeriggio un autobus di Start Romagna.