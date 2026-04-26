Fiamme travolgono l’officina a Cafasse | i pompieri fermano il rogo

Nella serata del 26 aprile, un incendio ha interessato l’officina Doctor Moto Racing situata in via Roma a Cafasse. Le fiamme sono divampate alle 18:30 e hanno causato ingenti danni alla struttura. I Vigili del Fuoco sono intervenuti tempestivamente per spegnere il rogo e mettere in sicurezza anche l’abitazione vicina. Non si sono registrati feriti durante l’evento.

? Cosa sapere Incendio distrugge l'officina Doctor Moto Racing a Cafasse il 26 aprile alle 18:30.. I Vigili del Fuoco mettono in sicurezza l'abitazione adiacente in via Roma senza feriti.. Il fumo denso sopra via Roma a Cafasse ha spaventato i residenti nel tardo pomeriggio di oggi, 26 aprile 2026, quando le fiamme hanno travolto l’officina Doctor Moto Racing situata al civico 206 b. L’incendio è divampato intorno alle 18:30, colpendo il cuore della bottega specializzata. La vicinanza con altri edifici ha generato un immediato clima di allarme tra chi vive nel quartiere, temendo che il rogo potesse propagarsi rapidamente alle strutture confinanti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fiamme travolgono l’officina a Cafasse: i pompieri fermano il rogo Notizie correlate Giussano, fiamme divorano un camion: i pompieri fermano il disastro? Cosa sapere Incendio distrugge un autocarro nel piazzale di via Dispersi in Guerra a Giussano mercoledì. Fumo e fiamme, brucia il tetto di una casa: pompieri sul posto per spegnere il rogoFumo e sirene hanno segnato l’inizio della giornata di venerdì a Desenzano, dove l’incendio sul tetto di un’abitazione ha richiesto l’intervento...