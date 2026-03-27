Ennesima rissa nei pressi della stazione | Centro a rischio desertificazione

Nella serata di mercoledì 25 marzo si è verificata un’ulteriore rissa nei pressi della stazione ferroviaria, coinvolgendo gruppi di stranieri. L’evento ha richiesto l’intervento dei carabinieri per sedare la lite e riportare l’ordine. La presenza di episodi violenti nella zona alimenta preoccupazioni sulla sicurezza e sulla possibile desertificazione del centro cittadino.

Corciulo, presidente di Confesercenti: “Cittadini impauriti nonostante i controlli. Servono ulteriori interventi per garantire sicurezza e salvare il commercio” BRINDISI – Torna alta la tensione nella zona della stazione ferroviaria. Nella serata di mercoledì 25 marzo si è verificata l’ennesima rissa tra stranieri nei pressi del piazzale, con l’intervento dei carabinieri per riportare la calma. Un episodio che riaccende i riflettori su un’area da tempo segnata da criticità sotto il profilo della sicurezza. Non si tratta infatti di un caso isolato. Già in passato, lungo corso Umberto e nelle vie limitrofe, si sono registrati episodi analoghi, con frequenti interventi delle forze dell’ordine per sedare liti accese, spesso sfociate in aggressioni. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Ennesima rissa nei pressi della stazione: “Centro a rischio desertificazione” Articoli correlati Rissa e feriti, violenza tra la gente nei pressi della stazione di Brindisi: fermato un giovaneMaxi rissa tra extracomunitari a due passi dalla stazione ferroviaria di Brindisi: dopo la gazzarra sono scattate le manette ai polsi di un giovane... Rissa tra sette persone nei pressi del locale in centro, già denunciati in due. Indagini senza sostaProseguono senza sosta i servizi di controllo del territorio disposti dalla questura di Ravenna, in attuazione delle direttive condivise in sede di... Altri aggiornamenti su Ennesima rissa Temi più discussi: Ennesima rissa nei pressi della stazione: Centro a rischio desertificazione; Maxi rissa nella notte a Caivano: due giovani accoltellati, fermato un 22enne; Rissa con bastoni nel piazzale Piscine, 2 feriti; Ragazzo accoltellato nel corso di una rissa, Cronaca Pescara. Rissa in centro a Trieste tra gruppi di maranza, Forza Nuova annuncia una nuova manifestazioneA Trieste protesta annunciata dopo risse in centro: sicurezza, ordine pubblico e polemiche al centro del dibattito. nordest24.it Crotone, rissa aggravata nei pressi del Duomo: i provvedimenti della poliziaCROTONE La Polizia di Stato ha emesso tre provvedimenti di Divieto di Accesso al Centro Urbano (c.d. DACUR) a carico di due soggetti crotonesi, rispettivamente di 37 e 33 anni, e di un cittadino pakis ... corrieredellacalabria.it Rissa in pieno centro a Brindisi: l'allarme di Confcommercio Corciulo: “I cittadini hanno paura, quel tratto di centro storico rischia di trasformarsi in un deserto” L’ennesima rissa tra extracomunitari verificatasi a ridosso del piazzale della Stazione ferroviaria rapp - facebook.com facebook