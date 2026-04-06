Pasqua di sangue nel lido ferito 20enne in una rissa

Durante una serata in un lido balneare di Castel Volturno, un giovane di 20 anni ha subito una ferita da arma da taglio all'esterno della struttura. L'episodio si è verificato nel giorno di Pasqua, coinvolgendo altri presenti e generando l'intervento delle forze dell'ordine. La vittima è stata trasportata in ospedale per le cure del caso. Le autorità stanno indagando per ricostruire la dinamica dell'accaduto.

Un 20enne, residente nell'hinterland napoletano, è stato ferito con un'arma da taglio all'esterno di un lido balneare di Castel Volturno dove si stava svolgendo una serata. Stando a quanto ricostruito, la vittima era in coda all'esterno del locale quando, per motivi ancora non chiariti, sarebbe nata una discussione con altri coetanei. Sono volati schiaffi, pugni, spintoni sotto gli occhi impauriti di altri ragazzi all'esterno. Nel parapiglia il ragazzo sarebbe stato ferito con un coltello, scrive Casertanews.it. Immediato l'allarme al 118 e alle forze dell'ordine. Il ferito è stato trasportato in ospedale mentre le forze di polizia hanno proceduto a ricostruire l'accaduto. 🔗 Leggi su Napolitoday.it Leggi anche: Pasqua di sangue in un noto lido di Ischitella: 20enne accoltellato durante l’aperitivo Leggi anche: Pasqua di sangue, ragazzo accoltellato nella rissa fuori al locale Leo Tolstoy's 23 Short Stories Complete Audiobook Russian Literature Classics Temi più discussi: Pasqua di sangue a Milano: tre persone accoltellate in strada; Pasqua 2026 Gli auguri del Vescovo; Pasqua di sangue: ancora omicidi sul lavoro; Pizzaballa: una Pasqua di sangue e di speranza. LA FOTO. PASQUA DI SANGUE. Coltellate nel locale durante l’aperitivo. 20enne trasportato di corsa in ospedale, le sue condizioniEmergono nuovi dettagli rispetto a quanto trapelato inizialmente. L’aggressione ieri sera all’interno del Lido Selvetta, molto frequentato per eventi e aperitivi festivi ... casertace.net Pasqua di sangue a Castel Volturno: ragazzo accoltellatoPasqua di sangue a Castel Volturno. Ragazzo accoltellato mentre era in attesa di entrare in un lido di Ischitella di Castel Volturno ... napolivillage.com #Pasqua, la giornata di festa diventa un momento di condivisione con chi è meno fortunato. A #Roma e a #Milano si rinnova la consuetudine del pranzo di #SantEgidio e dell'opera #cardinalFerrari facebook Con la tradizionale “Paci” ti auguro una buona Pasqua di pace, serenità e speranza x.com