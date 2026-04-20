Rissa finisce nel sangue accoltellato 17enne | feriti anche il papà e lo zio intervenuti per difenderlo

Una rissa scoppiata intorno a mezzanotte in un tratto del corso Umberto ha portato a un intervento dei carabinieri di Marigliano. Durante l’alterco, un 17enne è stato accoltellato e ha riportato ferite. Sono rimasti coinvolti anche il padre e lo zio del giovane, che sono intervenuti per difenderlo e sono rimasti feriti. I militari sono arrivati sul posto su richiesta del 118.

I carabinieri della stazione di Marigliano, allertati dal 118, sono intervenuti al corso Umberto altezza civico 419, per la presenza di feriti in seguito ad una rissa consumatasi intorno a mezzanotte. Ad avere la peggio un 17enne, ferito da arma da taglio al gluteo destro. Poco dopo sono.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Rissa tra ragazzi nel Napoletano: accoltellato un 17enneTempo di lettura: < 1 minutoPrima è stato ferito un ragazzo di 17 anni, con un coltello. Leggi anche: Lite per strada finisce nel sangue: accoltellato un uomo Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Rissa nel Ragusano finisce nel sangue: morto un uomo, si cercano i responsabili; Omicidio a Induno Olona: 30enne ucciso davanti casa da un gruppo di aggressori; Colpi di mannaia e coltello e la lite finisce nel sangue: c’è un arresto; Rissa finisce a coltellate, arrestate quattro persone. Rissa finisce nel sangue: tre accoltellati, due giovani ricoveratiProvincia - Tre persone sono rimaste ferite al culmine di una rissa a Pizzoli. Secondo le prime informazioni, due giovani – di 21 e 26 anni – sono stati soccorsi dal personale sanitario del 118 e ... terremarsicane.it Tragedia a Induno Olona: rissa finisce nel sangue, un morto e tre feriti graviINDUNO OLONA, 11 aprile 2026-Una violenta rissa scoppiata nel cuore della notte ha sconvolto la comunità di Induno Olona, trasformando via Porro nel teatro di un brutale omicidio. La vittima è Enzo Am ... varese7press.it Lite per un parcheggio finisce a pugni: coinvolti due pensionati, uno finisce in ospedale https://qds.it/agrigento-rissa-pensionati-pugni-ferito/#google_vignette - facebook.com facebook