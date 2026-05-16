Carlo Conti fa una sorpresa a Sal Da Vinci prima della finale di Eurovision | Lo devo a te se sono qui

Da fanpage.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Prima della trasmissione della finale dell’Eurovision Song Contest, Sal Da Vinci ha ricevuto una sorpresa da parte di Carlo Conti. Durante l’evento, Conti ha dichiarato: “Lo devo a te se sono qui”. La scena si è svolta poco prima dell’inizio della diretta, senza ulteriori dettagli su eventuali altri interventi o motivazioni. La presenza di Conti ha suscitato attenzione tra il pubblico e i presenti in studio.

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Sal Da Vinci riceve una sorpresa da Carlo Conti poco prima della diretta della finale di Eurovision Song Contest. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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