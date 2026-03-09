Dove si trova la libreria medievale sopravvissuta a oltre mille anni di storia

Una delle più antiche biblioteche medievali d’Europa si trova ancora in piedi, conservando secoli di storia e conoscenza. La struttura, risalente a oltre mille anni fa, ospita oggi un patrimonio di manoscritti e libri antichi, testimonianza di un passato ricco di cultura e tradizione. La sua posizione e le caratteristiche architettoniche la rendono un esempio unico di conservazione storica.

Siete alla ricerca di uno dei più preziosi tesori intellettuali d'Europa? Dovete fare visita a questa biblioteca medievale, che è riuscita a sopravvivere a oltre mille anni di storia.