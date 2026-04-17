AI e letteratura | dialoga con i classici e riscrivi la storia

Una piattaforma di intrattenimento che utilizza l’intelligenza artificiale ha introdotto una nuova funzione chiamata Books, disponibile da giovedì. Questa permette agli utenti di interagire con più di 20 opere letterarie di pubblico dominio. La novità si aggiunge alle altre funzionalità della piattaforma, che già permettono di dialogare con personaggi e racconti tratti dai classici della letteratura.

La piattaforma di intrattenimento basata su intelligenza artificiale Character.AI ha lanciato giovedì una nuova funzionalità denominata Books, che permette di interagire con oltre 20 opere letterarie del pubblico dominio. Gli utenti possono immergersi in narrazioni come Hamlet, Alice in Wonderland, Pride and Prejudice o The Great Gatsby, partecipando a conversazioni aperte interpretando i protagonisti o i propri personaggi creati sulla piattaforma. L’esperienza proposta non si limita alla semplice lettura passiva, ma offre la possibilità di deviare dai percorsi narrativi originali o di generare versioni alternative dei classici. Attraverso i...🔗 Leggi su Ameve.eu

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