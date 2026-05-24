Riorganizzazione dei servizi socio-sanitari | Nessuna certezza su personale e risorse

La gestione dei servizi socio-sanitari e socio-assistenziali a Pisa è stata nuovamente criticata da un gruppo di minoranza. Secondo i rappresentanti, non ci sono garanzie sulla disponibilità di personale e risorse per la riorganizzazione in atto. La questione riguarda le modalità di riorganizzazione e la loro efficacia, senza che siano stati forniti dettagli specifici su eventuali piani o investimenti. La minoranza chiede chiarimenti sull’assetto futuro dei servizi.

La gestione dei servizi socio-sanitari e socio-assistenziali di Pisa è al centro di un nuovo attacco del gruppo di minoranza Diritti in Comune all'amministrazione. "Dopo la sciagurata decisione della Giunta Conti di uscire dalla Sds e l'altrettanto surreale scelta di mettere in liquidazione il. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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