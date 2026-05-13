Servizi socio-sanitari per disabili Nuovo regolamento e tariffe in base all’Isee solo individuale

L’assessorato al welfare del Comune di Forlì e il Comitato di Distretto, che coinvolge 15 Comuni dell’area socio-sanitaria, hanno pubblicato un nuovo regolamento relativo alla partecipazione economica per i servizi socio-sanitari destinati alle persone adulte con disabilità. Le tariffe sono calcolate in base all’indicatore Isee individuale. La modifica riguarda esclusivamente il metodo di determinazione delle quote di compartecipazione, senza variazioni sui servizi offerti.

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L’assessorato al welfare del Comune di Forlì, insieme al Comitato di Distretto che riunisce i 15 Comuni dell’area socio-sanitaria, ha diffuso il nuovo regolamento per la compartecipazione al costo dei servizi socio-sanitari per persone adulte con disabilità. Si tratta di un passaggio delicato e cruciale, volto a disciplinare cinque tipologie di prestazioni diurne e residenziali fondamentali per il supporto dei cittadini più fragili. L’approvazione del testo, avvenuta all’unanimità il 28 ottobre 2025, è giunta al termine di un lungo percorso di mediazione tra amministratori, tecnici, associazioni e sindacati. La necessità di un aggiornamento era dettata dall’obsolescenza della norma precedente, risalente al 2008.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Servizi socio-sanitari per disabili. Nuovo regolamento e tariffe in base all’Isee (solo) individuale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Vacanze estive per gli over 65. Tariffe agevolate in base all’IseeIl Comune di Fiesole ha confermato per il 2026 il progetto che offre soggiorni estivi a tariffe agevolate per i cittadini over 65 autosufficienti. A Savignano un incontro pubblico sui servizi socio-sanitari nel distretto Rubicone e Mare“Con l'aumento dell'aspettativa di vita, crescono esponenzialmente le malattie croniche (diabete, ipertensione, malattie cardiovascolari, demenze)... Argomenti più discussi: Servizi socio-sanitari per disabili. Nuovo regolamento e tariffe in base all’Isee (solo) individuale; Forlì, il Comune presenta il Regolamento per i servizi socio sanitari per le persone adulte con disabilità; Servizi socio-sanitari, a Forlì cambia il sistema di calcolo delle quote per le persone con disabilità; A Maiori apre la Casa della Comunità HUB: nuovi servizi socio-sanitari nel complesso Stella Maris. Il segretario generale Massimiliano Paglini al confronto tra @andreamartella e @SimonVenturini, candidati sindaco di Venezia: Al fianco di CISL Venezia e delle sue proposte per sviluppo, coesione sociale, lavoro dignitoso e sicuro, servizi socio-sanitari per t x.com Feedback su idea innovativa per la realizzazione di una piattaforma socio-sanitario reddit Servizi socio-sanitari, nasce Punto unico di accesso a FabrianoA Fabriano nasce il Punto Unico di Accesso (Pua), una risposta concreta ai bisogni socio-sanitari del territorio: un unico punto di riferimento per i cittadini delle aree montane, per rendere i ... ansa.it