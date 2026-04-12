Nel match disputato sul campo del Chisola, il Vado ha ottenuto una vittoria importante contro il Lavagnese, che rimane in una posizione difficile in classifica. La partita si è svolta in un clima di grande tensione tra le due squadre, entrambe impegnate nella lotta per evitare la retrocessione. La vittoria del Vado rappresenta un passo decisivo nel cammino di entrambe le formazioni in questa fase della stagione.

Al campo del Chisola, dove il clima di tensione sportiva si mescola alla determinazione tipica delle sfide salvezza, il Vado ha sferrato un colpo durissimo al Lavagnese. In questa domenica 12 aprile 2026, la sfida cruciale per le sorti della categoria ha i rossoblù prevalere per un netto 1-0 grazie alla firma di Stampi al minuto 56, in un contesto che vede il Vado lottare per la vetta della Serie D, mentre i bianconeri cercano disperatamente una via d’uscita dal penultimo posto in classifica. Il ribaltone tattico e il colpo del secondo tempo. La partita, iniziata alle ore 15:01 sotto la direzione dell’arbitro Gallo di Bologna, è stata per gran parte una contesa di nervi e posizionamenti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vado, colpo di Stampi al Chisola: il Lavagnese resta nel limbo

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