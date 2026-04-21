Il presidente del Kenya ha dichiarato che il paese ha avviato alcuni dei progetti di geotermia più avanzati a livello mondiale. Durante un intervento pubblico, ha sottolineato come la transizione verso l’energia pulita rappresenti la base di un nuovo modello di sviluppo. La discussione si inserisce in un contesto globale di attenzione alle fonti rinnovabili e alle strategie di sostenibilità energetica. Nessun dettaglio è stato fornito sui singoli progetti o sulle tempistiche di realizzazione.

Roma, 21 apr. (Adnkronos) - "La transizione verso l'energia pulita è il fondamento di un nuovo modello di sviluppo. Non si tratta solo di ambiente, ma di crescita economica e industrializzazione. Stiamo costruendo nuove industrie e sistemi energetici moderni e resilienti. In Kenya abbiamo sviluppato progetti di geotermia, tra i più avanzati al mondo, e grandi impianti eolici come il Turkana Wind Project". Lo ha detto William Samoei Ruto, Presidente della Repubblica del Kenya, intervenendo all'evento “Kenya: un grande paese che guarda al futuro”, presso il Campus Luiss Guido Carli di Roma. "Questi investimenti stanno sostenendo l'industria, riducendo i costi e rafforzando la sicurezza energetica.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Kenya, Ruto: "Sviluppato progetti di geotermia tra i più avanzati al mondo"

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