RiminiWellness sport in vetrina Per quattro giorni è tutta salute

RiminiWellness si svolge da quattro giorni, dedicato a sport e benessere. La manifestazione si tiene nella città e vede protagonisti eventi, esposizioni e attività legate al settore fitness e salute. Durante l’evento, vengono presentate novità nel campo dello sport e del benessere fisico. La città si trasforma in un punto di incontro per appassionati, professionisti e aziende, con un programma ricco di iniziative rivolte a tutti gli interessati.

Rimini è pronta a indossare i pantaloncini corti e le scarpe da ginnastica per la nuova edizione di RiminiWellness. Mancano pochi giorni all’ evento internazionale dedicato al mondo del fitness, del wellness e della sana alimentazione, che da giovedì a domenica prossimi trasformerà la Fiera di Rimini e l’intera città in una grande palestra a cielo aperto. La manifestazione, organizzata da Ieg, si conferma anche quest’anno come uno degli appuntamenti più attesi per professionisti, aziende, trainer, sportivi e appassionati provenienti da tutta Italia e dall’estero. RiminiWellness non sarà soltanto una vetrina delle ultime tendenze del settore, ma un vero ecosistema capace di unire allenamento, innovazione, benessere e spettacolo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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