Sport salute e divertimento | un sabato dedicato al benessere di tutta la famiglia

Il centro sportivo Buscherini di Forlì si prepara ad accogliere un evento dedicato al benessere e all’attività fisica, previsto per sabato 11 aprile dalle 15 alle 18. Durante il pomeriggio, le famiglie avranno l’opportunità di partecipare a diverse attività sportive e ludiche pensate per coinvolgere adulti e bambini. L’iniziativa mira a promuovere uno stile di vita attivo e sano, offrendo un’occasione di svago e socializzazione per tutti.

Sabato 11 aprile, dalle 15 alle 18, il centro sportivo Buscherini di Forlì ospiterà un pomeriggio interamente dedicato allo sport, al benessere e alla partecipazione delle famiglie. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di avvicinare bambini e ragazzi all’attività sportiva attraverso un’esperienza. 🔗 Leggi su Forlitoday.it Ceccano, sport, divertimento e benessere nell'ultima ecologicaIn occasione dell’ultima domenica ecologica prevista, la città di Ceccano si prepara a vivere una giornata ricca di sport, energia e attività... “Magie di carnevale” in centro: dolci, spettacoli e divertimento per tutta la famigliaDal 6 al 28 febbraio arriva in piazza Matteotti la rassegna "Magie di Carnevale", un appuntamento pensato per portare colore, allegria e fantasia nel... Temi più discussi: A Napoli torna la Walk of Life: sport e solidarietà con Fondazione Telethon; Let’s Move Together: sport e divertimento a cielo aperto a Viterbo e Rieti; Rocchetta e StraWoman, insieme per la salute delle donne; Aprile di benessere: 7 eventi all’aria aperta per dare il benvenuto alla primavera 2026. Prevenzione e sport, torna nelle città italiane il Tour della saluteIn collaborazione con ASC Con oltre 70mila consulti medici all’attivo, eseguiti gratuitamente, a partire dal 2018 in più di 80 piazze italiane, è pronta a partire l’ottava edizione del Tour della Salu ... ansa.it Rocchetta e StraWoman, insieme per la salute delle donneRitorna la corsa non competitiva che da quindici anni attraversa l’Italia coinvolgendo migliaia di partecipanti in giornate dedicate allo sport, al benessere psico-fisico e al divertimento ... tuttosport.com Gazzetta dello Sport - In casa Inter sta prendendo corpo un'idea: riprendersi entrambi i fratelli Stankovic. Aleksandar è già certo del ritorno a casa ma i dirigenti interisti vogliono anche Filip come vice di Vicario. Vicario-Stankovic-Di Gennario potrebbe essere il x.com Il Ministro dello Sport Andrea Abodi ammette di non credere alla tesi di un possibile ripescaggio in caso di rinuncia dell'Iran - facebook.com facebook