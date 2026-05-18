Quella foto mi insegue da 23 anni ma io non sono un prete | la vera storia di Giovanni Galizia il sacerdote sexy del calendario romano
Da oltre due decenni, una fotografia in bianco e nero di un sacerdote appare sulle edicole della zona tra il Colosseo e Fontana di Trevi, inserita nel calendario dei preti romani. La foto ritrae un uomo con un aspetto che ha attirato l’attenzione di molti, alimentando curiosità e conversazioni. Nonostante venga spesso associata a un’immagine “sexy”, il protagonista ha chiarito di non essere un prete, smentendo ogni collegamento ufficiale con il clero. La sua immagine è diventata un’icona riconoscibile tra i passanti e i visitatori.
Da 23 anni il suo primo piano in bianco e nero osserva romani e turisti da ogni edicola e negozio di souvenir tra il Colosseo e Fontana di Trevi, aprendo il celebre calendario dei preti della Capitale. Tutti lo conoscono, eppure quell’uomo in abito talare non esiste. O meglio: esiste il modello, Giovanni Galizia, che oggi ha quasi 40 anni, non vive a Roma, lavora come assistente di volo e non ha mai preso i voti in vita sua. Intervistato da Repubblica, Galizia ha smontato pezzo per pezzo la genesi di una delle icone pop più longeve del panorama turistico romano, restituendo i dettagli fattuali di quello che nacque come un semplice gioco fotografico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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