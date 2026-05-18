Quella foto mi insegue da 23 anni ma io non sono un prete | la vera storia di Giovanni Galizia il sacerdote sexy del calendario romano

Da oltre due decenni, una fotografia in bianco e nero di un sacerdote appare sulle edicole della zona tra il Colosseo e Fontana di Trevi, inserita nel calendario dei preti romani. La foto ritrae un uomo con un aspetto che ha attirato l’attenzione di molti, alimentando curiosità e conversazioni. Nonostante venga spesso associata a un’immagine “sexy”, il protagonista ha chiarito di non essere un prete, smentendo ogni collegamento ufficiale con il clero. La sua immagine è diventata un’icona riconoscibile tra i passanti e i visitatori.

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