Da oltre due decenni, un uomo compare sulle edicole di Roma tra il Colosseo e Fontana di Trevi, diventando un simbolo riconoscibile del calendario dei preti della città. La sua immagine in bianco e nero, con il collarino talare e uno sguardo sereno, è presente sulle copie vendute a dieci euro come souvenir. Recentemente, è stato rivelato che dietro questa figura si nasconde un personaggio sconosciuto che ha contribuito alla creazione di questa immagine iconica.

Da 23 anni il suo volto osserva romani e turisti dalle edicole tra il Colosseo e Fontana di Trevi. Un primo piano in bianco e nero, collarino talare, sguardo pulito: l’icona che apre il celebre calendario dei preti della Capitale, venduto a 10 euro come souvenir imperdibile. Eppure quella foto racconta una bugia. O meglio, una verità molto diversa da quella che tutti immaginano. L’uomo ritratto non è un sacerdote. Non lo è mai stato. Si chiama Giovanni Galizia, ha quasi 40 anni, viene da Palermo e lavora come assistente di volo per una compagnia spagnola. Non vive a Roma, non ha mai preso i voti, e di quella foto che lo ha reso involontariamente famoso dice: “ Era uno scherzo. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Calendario Romano, svelato il grande inganno: ecco chi è l’uomo dietro il mito del “prete sexy”

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