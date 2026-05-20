Calendario Romano svelato il grande inganno | ecco chi è l’uomo dietro il mito del prete sexy

Da screenworld.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da oltre due decenni, un uomo compare sulle edicole di Roma tra il Colosseo e Fontana di Trevi, diventando un simbolo riconoscibile del calendario dei preti della città. La sua immagine in bianco e nero, con il collarino talare e uno sguardo sereno, è presente sulle copie vendute a dieci euro come souvenir. Recentemente, è stato rivelato che dietro questa figura si nasconde un personaggio sconosciuto che ha contribuito alla creazione di questa immagine iconica.

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Da 23 anni il suo volto osserva romani e turisti dalle edicole tra il Colosseo e Fontana di Trevi. Un primo piano in bianco e nero, collarino talare, sguardo pulito: l’icona che apre il celebre calendario dei preti della Capitale, venduto a 10 euro come souvenir imperdibile. Eppure quella foto racconta una bugia. O meglio, una verità molto diversa da quella che tutti immaginano. L’uomo ritratto non è un sacerdote. Non lo è mai stato. Si chiama Giovanni Galizia, ha quasi 40 anni, viene da Palermo e lavora come assistente di volo per una compagnia spagnola. Non vive a Roma, non ha mai preso i voti, e di quella foto che lo ha reso involontariamente famoso dice: “ Era uno scherzo. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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