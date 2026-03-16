Inseguimento rocambolesco con le forze dell’ordine già in libertà i due arrestati

Due cittadini qualianesi coinvolti in un inseguimento con le forze dell’ordine sono stati arrestati e successivamente rilasciati. Gli arresti sono avvenuti prima di comparire davanti al giudice per il processo di ‘Direttissima’. Dopo l’udienza, entrambi sono tornati in libertà. La vicenda ha visto protagonisti i due uomini, coinvolti in un episodio di inseguimento che ha attirato l’attenzione locale.

Agli esiti della ‘Direttissima’ B.B. del 2006 e C.P. del 2004, entrambi qualianesi, sono stati già rimessi in libertà. Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, accogliendo la tesi degli avvocati Luigi Poziello ed Elisa Annunziata, si è così espresso in particolare per il 22enne, mentre ha applicato l’obbligo di firma per tre volte a settimana per il 20enne. I due giovani non si erano fermati all’alt dei carabinieri ed era scattato un inseguimento tra le strade del centro abitato di Qualiano ed erano stati arrestati con l’accusa di fuga pericolosa e resistenza a pubblico ufficiale. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di venerdì 13 marzo, quando i militari dell’Arma avevano intercettato i due ragazzi a bordo di una Toyota Aygo mentre percorrevano via Di Vittorio. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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