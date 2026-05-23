Due persone sono state arrestate a Milano dopo aver rubato a dei turisti e poi tentato di fuggire. Durante l’inseguimento, i ladri sono stati intercettati mentre cercavano di scappare con un mezzo pubblico. La polizia ha individuato e fermato i complici in diverse zone della città, coordinando le operazioni di cattura. Non sono stati forniti dettagli su come i ladri abbiano comunicato tra loro o sui punti precisi dell’intercettamento.

? Punti chiave Come hanno fatto i ladri a coordinarsi senza farsi scoprire?. Dove sono stati intercettati i complici durante la fuga?. Cosa è stato recuperato esattamente dagli agenti in metropolitana?. Perché i due sospettati non avevano documenti con sé?.? In Breve Sospetti di 36 e 25 anni arrestati in via Falcon e stazione Missori.. Recuperati computer, due tablet, tre walkie-talkie, cellulare, documenti e contanti.. Soggetti senza documenti e senza fissa dimora in posizione irregolare.. Furto coordinato tra palo e complice in via Torino verso la metro.. Due uomini di nazionalità algerina sono stati arrestati dagli agenti del Commissariato Centro in via Torino a Milano, dopo aver sottratto una valigia e una borsa da lavoro a due turisti seduti ai tavolini all’aperto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano, inseguimento alla metro: due arrestati dopo il furto ai turisti

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Furti in casa, inseguimento da film fino a Milano: quattro arresti dei Carabinieri

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