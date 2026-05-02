Stamattina alla stazione di Pisa un uomo di 37 anni proveniente dalla Svizzera è stato investito da un treno ed è rimasto incastrato sotto il convoglio. I soccorsi sono intervenuti prontamente, ma le sue condizioni sono risultate gravissime. La polizia sta raccogliendo le prime testimonianze e l’area è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di indagine.

PISA – Grave incidente ferroviario stamattina, 2 maggio 2026, alla stazione di Pisa. Un uomo di 37 anni, della Svizzera, è stato travolto da un treno ed è rimasto schiacciato sotto il convoglio. Non è deceduto. E’ stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per liberarlo e affidarlo alle cure del 118. Le sue condizioni sono gravi e la polizia ferroviaria non esclude che possa essersi trattato di un gesto volontario. L’uomo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale dio Cisanello. Per consentire le operazioni di soccorso il tratto ferroviario è stato temporaneamente chiuso e sulla linea si sono accumulati ritardi sia nel traffico dei treni regionali che per quelli a più lunga percorrenza.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Pisa: investito da treno alla stazione resta incastrato sotto convoglio, 37enne gravissimo

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