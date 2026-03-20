Un uomo di cinquant'anni è stato investito nel primo pomeriggio di oggi in piazza IV Novembre a Cremona. Le sue condizioni sono considerate gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasferito il ciclista in ospedale. La dinamica dell'incidente è in fase di accertamento da parte delle forze dell'ordine.

Cremona – Sono gravi le condizioni del ciclista cinquantenne che nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 20 marzo, è stato investito in piazza IV Novembre a Cremona. L’uomo sarebbe stato travolto da una vettura, mentre in sella alla bici stava attraversando la strada. Le sue condizioni sono da subito apparse gravissime, sul posto è intervenuto automedica e ambulanza del 118 di Cremona. Il personale medico ha dovuto operare alcune manovre di rianimazione sul posto per stabilizzare le condizioni del paziente prima di caricarlo sull’ambulanza e portarlo al pronto soccorso del Maggiore, dove l’uomo è arrivato in codice rosso. Sul posto per i rilievi sono intervenuti i carabinieri del radiomobile di Cremona e in supporto due pattuglie della municipale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cremona, gravissimo ciclista investito in piazza IV Novembre

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