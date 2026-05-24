Rendiamo via Imperatore Federico più sicura | perché non installare dei semafori pedonali?
Un incidente si è verificato questa mattina in via Imperatore Federico, quando un pedone è stato investito mentre attraversava senza attraversamento semaforico. La strada, spesso trafficata e priva di semafori pedonali, è stata teatro di questo episodio che ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Nessuna informazione sulle condizioni della vittima. La mancanza di semafori pedonali in questa zona è stata più volte segnalata come causa di rischi per i cittadini.
Mi capita spesso di riflettere sui problemi che affliggono la nostra bella città: la sporcizia, l’incuria, il traffico, il poco senso civico di molti cittadini. Ma oggi la mia non vuole essere soltanto una riflessione: vuole essere anche una richiesta di aiuto rivolta a chi ci amministra e che. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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