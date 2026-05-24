Rendiamo via Imperatore Federico più sicura | perché non installare dei semafori pedonali?

Notizia in breve

Un incidente si è verificato questa mattina in via Imperatore Federico, quando un pedone è stato investito mentre attraversava senza attraversamento semaforico. La strada, spesso trafficata e priva di semafori pedonali, è stata teatro di questo episodio che ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Nessuna informazione sulle condizioni della vittima. La mancanza di semafori pedonali in questa zona è stata più volte segnalata come causa di rischi per i cittadini.