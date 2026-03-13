In arrivo 31 nuove telecamere | Rendiamo Riccione più sicura

A Riccione sono in arrivo 31 nuove telecamere che verranno installate tra la zona turistica e il casello autostradale. Si aggiungono alle 160 già presenti nella città, con l’obiettivo di rafforzare la videosorveglianza e monitorare le aree pubbliche. La rete di sorveglianza continuerà ad espandersi per migliorare la sicurezza urbana.

La rete di videosorveglianza a Riccione si amplia. In arrivo trentuno telecamere da posizionare tra la zona turistica e il casello autostradale, si aggiungono alle 160 già operative. Il Piano di controllo del territorio premia il progetto della città, che così si posiziona ai vertici della classifica italiana per l'attuazione dei patti di sicurezza urbana. In pratica su 1.600 comuni partecipanti la Perla si aggiudica il nono posto della graduatoria definitiva nazionale, pubblicata dal ministero dell'Interno. Particolare di non poco conto, perché questo garantisce l'accesso ai finanziamenti statali. A fronte di una spesa di 160mila euro, 100mila saranno messi sul piatto dal ministero, mentre i restanti 60mila verranno finanziati dal Comune con risorse previste dal bilancio di previsione.