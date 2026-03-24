La paura di sbagliare, di sentirsi inadeguati o di restare soli può influenzare le decisioni e il comportamento delle persone. Per comprendere i meccanismi che portano a questa situazione, si è parlato con l’autrice del libro

È da qui che parte la riflessione di Maria Beatrice Alonzi, scrittrice ed esperta di etica della comunicazione. Il suo libro, Hai ancora paura. Ciò che ti ha salvato ora ti sta fermando (Sperling & Kupfer), dà un nome a quel meccanismo invisibile che spesso ci tiene bloccati: la paura di sbagliare, di non essere abbastanza, di restare soli, e spiega quali sono i meccanismi che ci tengono fermi, tra errori che si ripetono e pensieri che si sedimentano, per arrivare a un punto cruciale: non siamo colpevoli del nostro passato, ma responsabili del nostro futuro. Nel libro Hai ancora paura si parte da un'idea: spesso pensiamo di aver scelto liberamente, ma in realtà è stata la paura a guidarci. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Quando la paura di sbagliare, di non bastare e di restare soli decide al nostro posto. Come riconoscere i meccanismi che ci tengono fermi e voltare pagina

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