Relazioni tossiche | ogni fastidioso aggiunge 9 mesi

Uno studio scientifico ha scoperto che le relazioni sociali tossiche causano un invecchiamento biologico più rapido. Secondo i ricercatori, ogni esperienza negativa in queste relazioni aggiunge circa nove mesi al processo di invecchiamento. La ricerca evidenzia come situazioni di stress e conflitti ricorrenti abbiano effetti concreti sul corpo. Non sono stati fatti riferimenti a nomi o dettagli specifici sui soggetti coinvolti.

Un recente studio scientifico ha rivelato che le relazioni sociali tossiche accelerano l'invecchiamento biologico dell'essere umano. Ogni persona fastidiosa nel proprio entourage aggiunge circa nove mesi all'età biologica e incrementa il tasso di invecchiamento del 1,5%. I dati emergono da una ricerca finanziata dal National Institute on Aging e pubblicata su Pnas, basata su oltre duemila partecipanti. Nel panorama sociale odierno, quasi un terzo delle persone dichiara di avere almeno un individuo difficile nella propria rete di contatti. Questi soggetti, definiti dagli scienziati come hasslers, non sono solo fonte di irritazione quotidiana ma sembrano agire come veri e propri catalizzatori dello stress cronico.