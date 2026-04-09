‘Ndrangheta corruzione e appalti | a Reggio Calabria confisca di beni da 6,1 milioni a un imprenditore

Da lapresse.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le forze di polizia di Reggio Calabria hanno effettuato una confisca di beni per un valore superiore a 6 milioni di euro, su disposizione del Tribunale locale. L’operazione riguarda diverse società, immobili e fondi finanziari riconducibili a un imprenditore coinvolto in un procedimento legale. L’azione si inserisce in un’indagine più ampia che coinvolge collegamenti tra attività imprenditoriali, corruzione e presunti rapporti con organizzazioni criminali.

I finanzieri del Comando provinciale di Reggio Calabria hanno eseguito un provvedimento emesso dalla Sezione Misure di prevenzione del Tribunale reggino che dispone la confisca di società, immobili e disponibilità finanziarie per un valore stimato di oltre 6 milioni di euro. L’attività, diretta dalla Dda di Reggio Calabria, costituisce lo sviluppo economico-patrimoniale delle risultanze investigative e processuali acquisite nel corso dell’ operazione “Inter Nos”, portata a termine nel 2021 dal Gico del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Reggio Calabria. Nel corso dell’indagine, era emersa in particolare la figura di un imprenditore... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - ‘Ndrangheta, corruzione e appalti: a Reggio Calabria confisca di beni da 6,1 milioni a un imprenditore

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