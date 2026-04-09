Le forze di polizia di Reggio Calabria hanno effettuato una confisca di beni per un valore superiore a 6 milioni di euro, su disposizione del Tribunale locale. L’operazione riguarda diverse società, immobili e fondi finanziari riconducibili a un imprenditore coinvolto in un procedimento legale. L’azione si inserisce in un’indagine più ampia che coinvolge collegamenti tra attività imprenditoriali, corruzione e presunti rapporti con organizzazioni criminali.

I finanzieri del Comando provinciale di Reggio Calabria hanno eseguito un provvedimento emesso dalla Sezione Misure di prevenzione del Tribunale reggino che dispone la confisca di società, immobili e disponibilità finanziarie per un valore stimato di oltre 6 milioni di euro. L’attività, diretta dalla Dda di Reggio Calabria, costituisce lo sviluppo economico-patrimoniale delle risultanze investigative e processuali acquisite nel corso dell’ operazione “Inter Nos”, portata a termine nel 2021 dal Gico del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Reggio Calabria. Nel corso dell’indagine, era emersa in particolare la figura di un imprenditore... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - ‘Ndrangheta, corruzione e appalti: a Reggio Calabria confisca di beni da 6,1 milioni a un imprenditore

Corruzione e appalti pilotati: maxi confisca a imprenditore reggino legato alla 'ndranghetaOltre 6 milioni di euro tra società, immobili e disponibilità finanziarie confiscati a un imprenditore già condannato per corruzione finalizzata...

'Ndrangheta a Reggio Calabria, operazione "Araba Fenice": 20 milioni sequestrati per spartizione di appaltiÈ di oltre 20 milioni di euro la cifra complessiva dei beni confiscati a esponenti della ‘ndrangheta nell’ambito di un’operazione condotta dalla...

Temi più discussi: ‘Ndrangheta, corruzione e appalti: a Reggio Calabria confisca di beni da 6,1 milioni a un imprenditore; Corruzione e appalti pilotati: maxi confisca a imprenditore reggino legato alla 'ndrangheta; Reggio Calabria, corruzione e legami con la ’ndrangheta: confiscati 6mln ad un imprenditore del settore pulizie e sanificazioni; Reggio Calabria, confisca da oltre 6 milioni di euro a un imprenditore condannato per corruzione · LaC News24.

‘Ndrangheta, corruzione e appalti: a Reggio Calabria confisca di beni da 6,1 milioni a un imprenditoreI finanzieri del Comando provinciale di Reggio Calabria hanno eseguito un provvedimento emesso dalla Sezione Misure di prevenzione del Tribunale reggino che ... lapresse.it

Reggio Calabria, colpito un cartello degli appalti: confische da 6 milioni di euroMaxi confisca da oltre 6 milioni di euro a Reggio Calabria nell’ambito di un’operazione della Guardia di finanza, che ha eseguito un provvedimento emesso ... gds.it

Summer27 - RYANAIR Primi voli Ryanair per la prossima estate anche a Reggio Calabria. Disponibili i collegamenti su Malpensa e Torino: 11 partenze settimanali su Milano, 7 verso Torino. - facebook.com facebook

A Vibo Valentia, Catanzaro, Reggio Calabria, Cosenza, Benevento, Milano, Rovigo e Viterbo, poliziotti stanno eseguendo misure cautelari disposte a carico di 54 persone responsabili a vario titolo, di ass. di stampo mafioso, traffico di droga, tentato omicidio e x.com