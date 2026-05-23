Beni confiscati al Comune di Reggio destinati 252 immobili sottratti alla ' ndrangheta

Il Comune di Reggio ha ricevuto 252 immobili confiscati alla criminalità organizzata, tutti provenienti dalla 'ndrangheta. In totale, più di 1.100 Comuni italiani e sette Città metropolitane sono coinvolti nella gestione e nel riutilizzo di beni sottratti alle organizzazioni mafiose. Questi immobili vengono destinati a usi sociali o pubblici, secondo quanto previsto dalle normative nazionali. La distribuzione di beni confiscati avviene attraverso procedure specifiche di assegnazione e riutilizzo stabilite dalla legge.

Sono oltre 1.100 i Comuni italiani destinatari di beni confiscati alla criminalità organizzata, insieme a 7 Città metropolitane coinvolte nella gestione e nel riutilizzo sociale degli immobili sottratti alle mafie. È uno dei dati più significativi elaborati dall’Area Sicurezza e Legalità di Anci. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

IL PODCAST / LA SETTIMANA A MONTECITORIO: COSA È SUCCESSO ALLA CAMERA DAL 13 AL 17 APRILE

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Beni confiscati, Palermo capitale: destinati al Comune oltre 1.200 immobili sottratti alla mafia

Società e immobili: confiscati beni per 1,5 milioni al genero del boss VernengoI beni per circa 1,5 milioni di euro sono stati confiscati a Giuseppe Urso, di 66 anni, noto come genero del boss Pietro Vernengo e affiliato alla...

Temi più discussi: Beni confiscati, Palermo capitale: destinati al Comune oltre 1.200 immobili sottratti alla mafia; In Consiglio approvati provvedimenti su Bilancio, Viabilità e Opere pubbliche; Il Comune di Soriano compromesso dalla criminalità organizzata; Terreni confiscati ex Libera Terra: il nuovo corso punta sull'agro-ecologico.

Reggio, GdF confisca beni a narcos usuraio contiguo alla cosca BelloccoOperazioni Magma, Erba di Grace e Buenaventura: dopo condanne e indagini patrimoniali, scatta l’acquisizione dei beni allo Stato ... citynow.it

Strage Capaci, il Comune di Reggio consegna nuovi beni confiscatiIl sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, ha ufficialmente consegnato la disponibilità di cinque beni immobili confiscati alla criminalità organizzata a cinque realtà associative del ... rainews.it