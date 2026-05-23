Beni confiscati al Comune di Reggio destinati 252 immobili sottratti alla ' ndrangheta
Il Comune di Reggio ha ricevuto 252 immobili confiscati alla criminalità organizzata, tutti provenienti dalla 'ndrangheta. In totale, più di 1.100 Comuni italiani e sette Città metropolitane sono coinvolti nella gestione e nel riutilizzo di beni sottratti alle organizzazioni mafiose. Questi immobili vengono destinati a usi sociali o pubblici, secondo quanto previsto dalle normative nazionali. La distribuzione di beni confiscati avviene attraverso procedure specifiche di assegnazione e riutilizzo stabilite dalla legge.
Sono oltre 1.100 i Comuni italiani destinatari di beni confiscati alla criminalità organizzata, insieme a 7 Città metropolitane coinvolte nella gestione e nel riutilizzo sociale degli immobili sottratti alle mafie. È uno dei dati più significativi elaborati dall’Area Sicurezza e Legalità di Anci. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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