Sono state disputate otto regate di flotta nelle Preliminary Regatta dell’America’s Cup a Cagliari. La competizione ha visto confrontarsi Luna Rossa e la squadra neozelandese, che si sfideranno in un match race. La classifica finale si basa sui risultati di queste regate preliminari, che costituiscono una fase di avvicinamento alla principale competizione prevista per l’estate del 2027 a Napoli.

Si sono disputate le otto regate di flotta previste dal programma delle Preliminary Regatta della America’s Cup, un vero e proprio antipasto della competizione sportiva più antica del mondo che si svolgerà a Napoli nell’estate del 2027. Le prime due classificate nelle acque del Golfo degli Angeli a Cagliari si sono qualificate al Match Race, il duello conclusivo che metterà in palio il trofeo in terra sarda (il quale non avrà ripercussioni sull’evento del prossimo anno). Luna Rossa vince l’ultima regata e affronterà i rivali storici di New Zealand nel match race finale! LIVE America’s Cup, Regate Preliminari Cagliari 2026 in DIRETTA: inizia... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Regate preliminari America’s Cup Cagliari 2026: la classifica finale. Luna Rossa e New Zealand al match race

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Regate preliminari America's Cup, alla scoperta di Luna Rossa

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#LunaRossa Women e Youth al comando nella prima giornata delle regate preliminari della Louis Vuitton 38/a #AmericasCup a Cagliari. Vinte 2 regate su 3; al timone Gradoni e Porro. La barca senior (Burling-Tita timonieri) è in seconda posizione grazie a x.com

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