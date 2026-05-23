LIVE America’s Cup Regate Preliminari Cagliari 2026 in DIRETTA | New Zealand beffa Luna Rossa 2 di un soffio! Punti importanti anche per Gradoni Porro
Durante le regate preliminari dell'America’s Cup a Cagliari, il team neozelandese ha battuto di poco quello italiano Luna Rossa 2. La vittoria è stata decisa di stretta misura. Sono stati assegnati punti anche a Gradoni e Porro. La sfida tra Luna Rossa 2 e il team neozelandese è considerata un’anticipazione di possibili incontri futuri, con un possibile evento a Napoli nel 2027.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.39 Quello visto oggi, cioè il duello fra Luna Rossa 2 e Team New Zealand, potrebbe essere un antipasto di ciò che potremmo vedere a Napoli nel 2027. I due team sono a detta di tutti i più forti in acqua e il duello di oggi potrebbe essere il primo di una lunga serie. 15.37 Le condizioni del campo del campo di regata sembravano più semplici rispetto a ieri, ma, seppur non forte, il vento a salti ha complicato la gara ai team. 15.35 Questa la classifica dopo la quarta regata: Luna Rossa 1 36 punti, Team New Zealand 30 punti, Luna Rossa 2 29 punti, Team New Zealand Youth and Woman 28 punti, La Roche Posay 25 punti, Team Alinghi 24 punti, Athena Pathway 15 punti, GB1 9 punti. 🔗 Leggi su Oasport.it
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