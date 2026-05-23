LIVE America’s Cup Regate Preliminari Cagliari 2026 in DIRETTA | New Zealand beffa Luna Rossa 2 di un soffio! Punti importanti anche per Gradoni Porro

Notizia in breve

Durante le regate preliminari dell'America’s Cup a Cagliari, il team neozelandese ha battuto di poco quello italiano Luna Rossa 2. La vittoria è stata decisa di stretta misura. Sono stati assegnati punti anche a Gradoni e Porro. La sfida tra Luna Rossa 2 e il team neozelandese è considerata un’anticipazione di possibili incontri futuri, con un possibile evento a Napoli nel 2027.