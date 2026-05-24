LIVE America’s Cup Regate Preliminari Cagliari 2026 in DIRETTA | sarà Luna Rossa-New Zealand nel match race finale!
Le regate preliminari dell'America’s Cup a Cagliari sono in corso e si avvicinano alla fase finale. Tra le squadre in gara, si prevede un match race tra Luna Rossa e la squadra neozelandese. La diretta della manifestazione è in corso e gli aggiornamenti sono disponibili online. La conclusione delle regate preliminari è prevista per i prossimi minuti.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:20 Qualche minuto di attesa ci separa dal match race finale delle regate preliminari di America’s Cup di Cagliari. 16:16 Sarà dunque Luna Rossa-New Zealand. Match race tra le due imbarcazioni più attese, ma entrambe hanno sudato fino all’ultima regata di flotta. Davvero un peccato per Luna Rossa Women & Youth, protagonista indiscussa delle prime due giornate. 16:12 LA CLASSIFICA FINALE DOPO LE REGATE DI FLOTTA 1-Luna Rossa Senior 63 punti Q 2-New Zealand Senior 60 Q 3-Luna Rossa Women & Youth 59 4-La Roche-Posay 55 5-New Zealand Women & Youth 50 6-Tudor Team Alinghi 40 7-Athena Patway Women & Youth 38 8-GB1 27 16:09 16:09 Seconda posizione per La Roche-Posay, terza piazza per Alinghi. 🔗 Leggi su Oasport.it
AmericaS Cup, si parte con le prime regate a Cagliari poi a Napoli la tappa finale
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