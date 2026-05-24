LIVE America’s Cup Regate Preliminari Cagliari 2026 in DIRETTA | sarà Luna Rossa-New Zealand nel match race finale!

Notizia in breve

Le regate preliminari dell'America’s Cup a Cagliari sono in corso e si avvicinano alla fase finale. Tra le squadre in gara, si prevede un match race tra Luna Rossa e la squadra neozelandese. La diretta della manifestazione è in corso e gli aggiornamenti sono disponibili online. La conclusione delle regate preliminari è prevista per i prossimi minuti.