World Boxing Cup Brazil | Rontani e Chime chiudono sul podio nella prima tappa

Nella prima tappa della World Boxing Cup 2026 in Brasile, due pugili italiani sono saliti sul podio conquistando medaglie di bronzo. Rontani e Chime hanno concluso la competizione con ottimi risultati, portando a casa i riconoscimenti in una gara che ha visto numerosi atleti affrontarsi sul ring. La tappa brasiliana si è conclusa con queste medaglie, segnando l’inizio del torneo per gli atleti italiani.

La prima tappa della World Boxing Cup 2026 consegna all’Italia due medaglie di bronzo pesanti. A salire sul podio sono stati il 75kg Gabriele Guidi Ronati e il 90kg Dean Nwokedi Chime, entrambi fermati in semifinale ma comunque capaci di regalare alla boxe azzurra due piazzamenti importanti in un torneo che vede impegnati otto umani e quattro donne della spedizione tricolore. Nel 75kg Guidi Rontani ha dovuto arrendersi all’azero Jafarov, che i sé imposto con verdetto netto per 5-0 nella semifinale disputata ieri. Resta però il valore del percorso azzurro, arrivato tra i migliori quattro dopo aver superato nei quarti ilm giapponese Yagi con un convincente 5-0.🔗 Leggi su Sportface.it

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