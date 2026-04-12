Lunedì 13 aprile 2026 alle ore 20:30 si gioca la partita tra Universitatea Cluj e Universitatea Craiova, valida per la quarta giornata dei playoff scudetto della Liga I romena. La sfida si svolge in un momento di grande attesa tra le due formazioni che si contendono una posizione importante in classifica. Le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici sono stati annunciati prima dell’incontro.

Quarta giornata dei playoff scudetto in Liga I romena e c’è grande attesa per la sfida al vertice tra l’Universitatea Cluj e l’Universitatea Craiova. In casa ?epcile ro?ii mister Bergodi sta facendo un autentico miracolo; mai la squadra era stata così vicina al titolo in tutta la sua storia e per la prima volta dopo tantissimi anni guarda dall’alto in basso i. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Universitatea Cluj-Universitatea Craiova (lunedì 13 aprile 2026 ore 20:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici

Universitatea Cluj-Universitatea Craiova (lunedì 13 aprile 2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronosticiQuarta giornata dei playoff scudetto in Liga I romena e c’è grande attesa per la sfida al vertice tra l’Universitatea Cluj e l’Universitatea Craiova.