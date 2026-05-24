Raffica di razzi e droni russi su Kiev Putin lancia anche il supermissile Oreshnik Meloni | Ferma condanna al lavoro per una pace giusta – La diretta
Nella notte tra il 23 e il 24 maggio, la Russia ha lanciato un intenso attacco con razzi e droni contro Kiev, colpendo diverse aree della capitale ucraina. Durante l’assalto, sono stati utilizzati anche il supermissile Oreshnik. Il governo ucraino ha riferito di danni a infrastrutture civili e di un bilancio di vittime non ancora confermato. La leader del governo italiano ha condannato l’attacco e ha annunciato che si lavora per una pace giusta.
La Russia ha sferrato uno degli attacchi più pesanti nell’ultimo anno contro l’Ucraina nella notte tra il 23 e il 24 maggio. L’assalto si è concentrato soprattutto sulla capitale Kiev. Sarebbero stati lanciati da parte russa oltre 50 missili e più di 700 droni a ondate: la prima intorno all’una di notte ora locale, le altre tra le 3 e le 5 del mattino. Il bilancio provvisorio diffuso dalle autorità è di una vittima e 24 feriti, dei quali 13 ricoverati negli ospedali della capitale e tre nei comuni della cintura. Il sindaco Vitali Klitschko ha segnalato danni ad almeno sette palazzi residenziali nei quartieri di Obolonskyi, Shevchenkivskyi, Dniprovskyi, Holosiivskyi, Solomianskyi e Pecherskyi, oltre a un supermercato, un centro commerciale, un palazzo direzionale, un dormitorio, una stazione di servizio, un garage e diversi magazzini. 🔗 Leggi su Open.online
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