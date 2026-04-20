Le forze ucraine hanno impiegato droni terrestri per avanzare e riconquistare alcune posizioni lungo la linea di contatto con le truppe russe. La strategia prevede l’uso di robot che, a differenza dei soldati, non sanguinano e possono catturare prigionieri. La notizia arriva da fonti ufficiali e riguarda le operazioni militari in corso nella regione. La tecnologia impiegata rappresenta un elemento chiave nelle recenti mosse delle forze di Kiev.

Roma, 20 aprile 2026 - Le forze ucraine, grazie all’utilizzo di droni terrestri, sono riuscite ad avanzare e riconquistare posizioni in alcuni punti della linea di contatto con i russi. Il merito va alla compagnia NC-13, specializzata nell'uso di robot da combattimento e facente parte della Terza Brigata d'Assalto Indipendente ucraina, che già qualche giorno fa rivendicava oltre 100 missioni portate a termine con successo e senza l’impiego di soldati sul campo. Brigata che ha anche ricevuto gli elogi presidente Volodymyr Zelensky. Un esercito di droni per fermare i russi. Il numero uno di Kiev ha una strategia ben precisa che punta a contrastare i l divario di uomini con la Russia attraverso i droni e i robot terrestri, controllati o meno (Ai) da piloti al sicuro a chilometri di distanza dalla linea del fronte.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Ucraina, un esercito di droni terrestri per fermare i russi. La strategia di Kiev: “I robot non sanguinano e fanno anche prigionieri”

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